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У Чехії стартував перепис населення

У Чехії стартував перепис населення

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. У Чехії 27 березня розпочався загальнодержавний перепис населення, який в обов’язковому порядку стосується як чеських громадян, так і іноземців з правом постійного чи тимчасового – до 90 днів, проживання в Чехії. Про це пише "Радіо свобода", передає УНН.

Що відомо

Вперше в історії перепис населення проводиться онлайн, однак через помилку в модулі системи перепис довелося на кілька годин зупинити. Зараз система працює без перебоїв.

Анкети онлайн-перепису населення 2021 року, крім чеської, також доступні сімома мовами, включно з українською.

Вперше у анкеті є запитання, що стосують національності й віросповідання особи, однак відповідь не є обов’язковою.

Деталі

Онлайн-перепис населення у Чехії триватиме до 9 квітня. А з 17 квітня до 11 травня можна буде заповнити друковані анкети у заздалегідь визначених місцях. Результати мають бути оприлюднені цього або наступного року.

Перепис населення у Чехії проводять кожні 10 років. Перший відбувся в лютому 1921 року, останній – у 2011-му.

Довідково

За даними Чеського статистичного інституту, в країні проживає 10 701777 громадян. Станом на кінець 2020 року, в країні нараховували 595 881 іноземців, з них найбільше українців – 165 654, на другому місці словаки – 124 544, третю сходинку займають в’єтнамці – 62 884. Найменшою національною меншиною в Чехії є польська – 20 733.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України погодив проект закону, який встановлює проведення Всеукраїнського перепису населення не рідше одного разу на 10 років.

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