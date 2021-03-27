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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 45018 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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В Чехии стартовала перепись населения

В Чехии стартовала перепись населения

Киев  •  УНН

 • 22952 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. В Чехии 27 марта начался общегосударственный перепись населения, в обязательном порядке касается как чешских граждан, так и иностранцев с правом постоянного или временного — до 90 дней, проживание в Чехии. Об этом пишет “Радио Свобода”, передает УНН.

Что известно

Впервые в истории перепись населения проводится онлайн, однако из-за ошибки в модуле системы перепись пришлось на несколько часов остановить. Сейчас система работает без перебоев.

Анкеты онлайн-переписи населения 2021 года, кроме чешской, также доступны на семи языках, включая украинский.

Впервые в анкете есть вопросы, касающие национальности и вероисповедания лица, однако ответ не является обязательной.

Детали

Онлайн-перепись населения в Чехии продлится до 9 апреля. А с 17 апреля по 11 мая можно будет заполнить печатные анкеты в заранее определенных местах. Результаты должны быть обнародованы этом или следующем году.

Перепись населения в Чехии проводят каждые 10 лет. Первый состоялся в феврале 1921 года, последний — в 2011-м.

Справка

По данным Чешского статистического института, в стране проживает 10 701 777 граждан. По состоянию на конец 2020 года, в стране насчитывалось 595 881 иностранцев, из них больше всего украинцев — 165 654, на втором месте словаки — 124 544, третье место занимают вьетнамцы — 62 884. Наименьшей национальным меньшинством в Чехии является польское — 20 733.

Напомним

Кабинет министров Украины согласовал проект закона, который устанавливает правила проведения Всеукраинской переписи населения не реже одного раза в 10 лет.

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