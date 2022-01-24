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Шахед-136

У Буркіна-Фасо військові вимагають відставки президента

У Буркіна-Фасо військові вимагають відставки президента

Київ • УНН

 • 26593 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. В Буркіна-Фасо військові влаштували заворушення та вимагають відставки президента країни Рока Марка Крістіана Каборе. Про це повідомляє УНН з посиланням на LSI.

Деталі

Зараз лідер держави перебуває під охороною жандармерії. Біля резиденції президента Буркіна-Фасо в столиці прогриміли постріли. З 23 січня на всій території країни діє комендантська година.

Доповнення

Протест Буркіна-Фасо проходить на тлі ескалації нападів джихадистів, пов’язаних з “Аль-Каїдою” і “Ісламською державою”, в результаті яких загинули тисячі і переміщено 1,5 мільйона осіб.

За даними ООН, протягом двох тижнів у грудні було переміщено близько 12 000 осіб. Чотири французьких солдата також були поранені під час спільної операції зі Збройними силами Буркіна-Фасо. Це перший випадок, коли французькі солдати отримали поранення в країні після того, як двоє були вбиті в 2019 році під час захоплення заручників.
Франція розмістила в регіоні близько 5000 військовослужбовців, але до цих пір її участь в Буркіна-Фасо була мінімальною в порівнянні з Нігером або Малі.

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