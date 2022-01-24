У Буркіна-Фасо військові вимагають відставки президента

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Зараз лідер держави перебуває під охороною жандармерії. Біля резиденції президента Буркіна-Фасо в столиці прогриміли постріли. З 23 січня на всій території країни діє комендантська година.

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Протест Буркіна-Фасо проходить на тлі ескалації нападів джихадистів, пов’язаних з “Аль-Каїдою” і “Ісламською державою”, в результаті яких загинули тисячі і переміщено 1,5 мільйона осіб.

За даними ООН, протягом двох тижнів у грудні було переміщено близько 12 000 осіб. Чотири французьких солдата також були поранені під час спільної операції зі Збройними силами Буркіна-Фасо. Це перший випадок, коли французькі солдати отримали поранення в країні після того, як двоє були вбиті в 2019 році під час захоплення заручників.

Франція розмістила в регіоні близько 5000 військовослужбовців, але до цих пір її участь в Буркіна-Фасо була мінімальною в порівнянні з Нігером або Малі.