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15 марта, 19:03 • 107454 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 145183 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124690 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118120 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105522 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101821 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94490 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
В Буркина-Фасо военные требуют отставки президента

В Буркина-Фасо военные требуют отставки президента

Киев • УНН

 • 26591 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. В Буркина-Фасо военные устроили беспорядки и требуют отставки президента страны Рока Марка Кристиана Каборе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на LSI.

Детали

Сейчас лидер государства находится под охраной жандармерии. У резиденции президента Буркина-Фасо в столице прогремели выстрелы. С 23 января на всей территории страны действует комендантский час.

Дополнение

Протест Буркина-Фасо проходит на фоне эскалации нападений джихадистов, связанных с “Аль-Каидой” и “Исламским государством”, в результате которых погибли тысячи и перемещено 1,5 миллиона человек.

По данным ООН, в течение двух недель в декабре было перемещено около 12 000 человек. Четыре французских солдата были ранены во время совместной операции с Вооруженными силами Буркина-Фасо. Это первый случай, когда французские солдаты получили ранения в стране после того, как двое были убиты в 2019 году во время захвата заложников.

Франция разместила в регионе около 5000 военнослужащих, но до сих пор ее участие в Буркина-Фасо было минимальным по сравнению с Нигером или Мали.

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