У Бундестазі закликали Шольца скликати конференцію по Україні

Політик надіслала відповідного листа з закликом скликати конференцію, в якій мають взяти участь і представники уряду, а також збройних сил країни, промисловці та представники профспілок.

Цитата

”Мета повинна полягати в тому, щоб скласти впорядкований план і ініціювати наступні цілеспрямовані кроки взаємоузгодженим чином”, - зазначила Штрак-Циммерман.

Вона закликала ФРН ”взяти на себе лідерство в Європі” в питанні підтримки України.

Додамо

Німеччина 4 за обсягами наданої Україні фінансової допомоги.

29 червня Німеччина та інші країни на саміті НАТО оголосили про надання Україні додаткової військової підтримки. Зокрема, мова йде про додаткові системи, озброєння та обладнання. Водночас, критики закидають Німеччині блокування надання Україні дієвої військової підтримки.