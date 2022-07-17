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У Бундестазі закликали Шольца скликати конференцію по Україні

У Бундестазі закликали Шольца скликати конференцію по Україні

Київ • УНН

 • 159969 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Голова комітету Бундестагу Німеччини з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман закликала канцлера Олафа Шольца якомога швидше скликати «Національну конференцію по Україні» для узгодження подальшої допомоги Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Deutsche Welle.

Політик надіслала відповідного листа з закликом скликати конференцію, в якій мають взяти участь і представники уряду, а також збройних сил країни, промисловці та представники профспілок.

Цитата

”Мета повинна полягати в тому, щоб скласти впорядкований план і ініціювати наступні цілеспрямовані кроки взаємоузгодженим чином”, - зазначила Штрак-Циммерман.

Вона закликала ФРН ”взяти на себе лідерство в Європі” в питанні підтримки України.

Додамо

Німеччина 4 за обсягами наданої Україні фінансової допомоги.

29 червня Німеччина та інші країни на саміті НАТО оголосили про надання Україні додаткової військової підтримки. Зокрема, мова йде про додаткові системи, озброєння та обладнання. Водночас, критики закидають Німеччині блокування надання Україні дієвої військової підтримки.

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