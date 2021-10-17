У Букінгемський палац шукають прибиральника: досвід роботи не обов'язковий

Деталі

Повідомляється, що робота прибиральника королівської сім'ї оццінюється у 15 доларів на годину з понеділка по неділю. За умови повного робочого дня (40 годин на тиждень) річна зарплата складе 31 тисяч доларів. Якщо робочий день неповний (20 годин на тиждень), то річна зарплата буде 15 500 доларів. В обох випадках працювати треба 7 днів на тиждень.

Адміністрація резеденцій королівської сім'ї зазначає, що досвід роботи в клінінговому сервісі не обов'язковий. Від кандидатів очікують, що королівська резиденція буде "в кращому вигляді".

Цитата:

"Приєднуючись до нашої професійної команди на наших об'єктах в Лондоні, ви будете утримувати, чистити і доглядати за широким спектром інтер'єрів і предметів", - відзначили в палаці.

Додамо

Британські ЗМІ повідомляють, що Королева Великобританії Єлизавета II повністю відмовилася від вживання алкоголю за рекомендацією лікарів.