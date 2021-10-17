В Букингемский дворец ищут уборщика: опыт работы необязателен
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Лондонская резиденция британских монархов, Букингемский дворец ищет нового уборщика. Отмечается, что опыт работы в клининговом сервисе необязателен. Об этом говорится на сайте дворца, передает УНН.
Детали
Сообщается, что час работы уборщика королевской семьи стоит 15 долларов в час с понедельника по воскресенье. При полном рабочем дне (40 часов в неделю) годовая зарплата составит 31 тысячу долларов. Если рабочий день неполный (20 часов в неделю), то годовая зарплата будет 15 500 долларов. В обоих случаях работать надо 7 дней в неделю.
Администрация резеденции королевской семьи отмечает, что опыт работы в клининговом сервисе не обязателен. От кандидатов ожидают, что королевская резиденция будет “в лучшем виде”.
Цитата:
“Присоединяясь к нашей профессиональной команде на наших объектах в Лондоне, вы будете содержать, чистить и ухаживать за широким спектром интерьеров и предметов”, — отметили во дворце.
Добавим
Британские СМИ сообщают, что Королева Великобритании Елизавета II полностью отказалась от употребления алкоголя по рекомендации врачей.