У Бучі окупанти замінували кондитерську фабрику та отруїли печиво – міськрада

Цитата

"Шановна громада Бучі! Дуже просимо не заходити на кондитерську фабрику "Деліція", адже рашисти замінували територію фабрики, а печиво отруїли. Пам’ятаємо про небезпеку", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо

Російські окупанти замінували шлях від Босфору до Одеси і збрехали, що це українські міни.