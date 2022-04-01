У Бучі окупанти замінували кондитерську фабрику та отруїли печиво – міськрада
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Бучі Київської області російські окупанти замінували територію кондитерської фабрики і отруїли печиво. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook Бучанської міської ради.
Цитата
"Шановна громада Бучі! Дуже просимо не заходити на кондитерську фабрику "Деліція", адже рашисти замінували територію фабрики, а печиво отруїли. Пам’ятаємо про небезпеку", - ідеться в повідомленні.
Нагадаємо
Російські окупанти замінували шлях від Босфору до Одеси і збрехали, що це українські міни.