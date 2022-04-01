В Буче оккупанты заминировали кондитерскую фабрику и отравили печенье – горсовет

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"Уважаемая громада Бучи! Очень просим не заходить на кондитерскую фабрику "Делиция", ведь рашисты заминировали территорию фабрики, а печенье отравили. Помним об опасности", - говорится в сообщении.

Напомним

Российские оккупанты заминировали путь от Босфора до Одессы и соврали, что это украинские мины.