В Буче оккупанты заминировали кондитерскую фабрику и отравили печенье – горсовет
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Буче Киевской области российские оккупанты заминировали территорию кондитерской фабрики и отравили печенье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Бучанского городского совета.
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"Уважаемая громада Бучи! Очень просим не заходить на кондитерскую фабрику "Делиция", ведь рашисты заминировали территорию фабрики, а печенье отравили. Помним об опасности", - говорится в сообщении.
Напомним
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