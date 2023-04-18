У брянській області безпілотник атакував військкомат
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. В росії, у брянській області, безпілотник завдав удару по військкомату у Новозибкові. Про це повідомив губернатор брянської області олександр богомаз у своєму Telegram, передає УНН.
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Безпілотник ударив по військкомату у брянському місті Новозиибків.
"Постраждалих немає, будівля частково пошкоджена, вибиті шибки. На місці працюють оперативні служби", - написав Богомаз у своєму телеграм-каналі.
Нагадаємо
За повідомленнями російських місцевих ЗМІ, 17 квітня, у місті бєлгород безпілотник вдарив по ТЕС.