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У брянській області безпілотник атакував військкомат

У брянській області безпілотник атакував військкомат

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. В росії, у брянській області, безпілотник завдав удару по військкомату у Новозибкові. Про це повідомив губернатор брянської області олександр богомаз у своєму Telegram, передає УНН.

Деталі

Безпілотник ударив по військкомату у брянському місті Новозиибків.

"Постраждалих немає, будівля частково пошкоджена, вибиті шибки. На місці працюють оперативні служби", - написав Богомаз у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо

За повідомленнями російських місцевих ЗМІ, 17 квітня, у місті бєлгород безпілотник вдарив по ТЕС.

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