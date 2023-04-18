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В брянской области беспилотник атаковал военкомат

В брянской области беспилотник атаковал военкомат

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. В воссии, в брянской области, беспилотник нанес удар по военкомату в Новозыбкове. Об этом сообщил губернатор брянской области Александр Богомаз в своем Telegram, передает УНН.

Детали

Беспилотник ударил по военкомату в брянском городе Новозыбков.

"Пострадавших нет, здание частично повреждено, выбиты стекла. На месте работают оперативные службы", - написал Богомаз в своем телеграм-канале.

Напомним

По сообщениям российских местных СМИ, 17 апреля, в городе Белгород беспилотник ударил по ТЭС.

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