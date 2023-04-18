В брянской области беспилотник атаковал военкомат
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В воссии, в брянской области, беспилотник нанес удар по военкомату в Новозыбкове. Об этом сообщил губернатор брянской области Александр Богомаз в своем Telegram, передает УНН.
Детали
Беспилотник ударил по военкомату в брянском городе Новозыбков.
"Пострадавших нет, здание частично повреждено, выбиты стекла. На месте работают оперативные службы", - написал Богомаз в своем телеграм-канале.
Напомним
По сообщениям российских местных СМИ, 17 апреля, в городе Белгород беспилотник ударил по ТЭС.