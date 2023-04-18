В брянской области беспилотник атаковал военкомат

Детали

Беспилотник ударил по военкомату в брянском городе Новозыбков.

"Пострадавших нет, здание частично повреждено, выбиты стекла. На месте работают оперативные службы", - написал Богомаз в своем телеграм-канале.

Напомним

По сообщениям российских местных СМИ, 17 апреля, в городе Белгород беспилотник ударил по ТЭС.