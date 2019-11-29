У Британії замість Джонсона на дебатах встановили шматок льоду, консерватори обурені
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Правляча в Великобританії Консервативна партія поскаржилася на четвертий канал британського телебачення (Channel 4) за те, що порожнє місце лідера партії і прем’єр-міністра країни Бориса Джонсона на теледебатах зайняв шматок льоду. Як повідомляє агентство Press Association, відповідну скаргу консерватори направили на адресу медіарегулятора Ofcom, передає УНН.
Дебати на четвертому каналі були присвячені темі кліматичних змін. У них взяли участь лідери п’яти партій — Лейбористської партії, “ліберальних демократів”, Шотландської національної партії, Партії “зелених”, валлійської “Плайд камрі”. У той же час лідер торі Джонсон і партії Brexit Найджел Фарадж відмовилися приходити в студію, і замість них були встановлені два круглих зображення карти Землі. Зроблені з льоду вони танули на протязі всього ефіру.
Подібний демарш обурив Консервативну партію, яка зажадала від медіарегулятора перевірити, чи не був телеканалом порушений встановлений кодекс мовлення. Він зобов’язує телеканали дотримуватися принципів неупередженого висвітлення подій. У направленому в Ofcom листі консерватори назвали подію “провокаційною ангажованою витівкою”, яка “сама по собі може розцінюватися як вираження політичної думки”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Джонсон зустрічався з колишнім агентом КДБ на італійській вечірці — The Guardian
За допомогою дострокових виборів, намічених на 12 грудня, Джонсон має намір вивести з глухого кута процес узгодження угоди про Brexit. Великобританія повинна була покинути ЄС 29 березня 2019 року, однак депутати Палати громад тричі відхилили проект угоди про умови Brexit, досягнутого Брюсселем і урядом на чолі з прем’єр-міністром Терезою Мей. У підсумку ЄС погодився перенести Brexit спочатку на квітень або травень, а потім і на 31 жовтня, а Мей була змушена подати у відставку. Джонсон, що змінив її, наполягав на тому, що країна повинна покинути ЄС 31 жовтня з угодою або без неї, але через прийнятий парламентом закону був змушений 19 жовтня направити Європейській Раді запит про нову відстрочку Brexit — до 31 січня 2020 року. ЄС надав її Лондону.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Королева Єлизавета II може зректися престолу на користь одного з принців