У Британії випустили колекцію марок, присвячену “Грі престолів”
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Королівська пошта Великої Британії випустила лімітовану колекцію марок, присвячену серіалу "Гра Престолів". Про це повідомляє прес-служба пошти, передає УНН.
Колекція складається з 15 марок. На 10 з них зображені персонажі з головних домів саги — Старків, Таргарієнів, Ланністерів і Тіреллів. Ще на п’ятьох марках зображені казкові персонажі серіалу — такі як дракони, лютововки, велетні, білі ходоки та Король ночі. Є окрема марка із Залізним троном.
Ціни стартує з 1,21 фунта стерлінгів (1,36 доллара) — це вартість за комплект з двох марок. Вартість лімітованої колекції, присвяченої 10 головним героям телесаги, становитиме 99 фунтів (134,5 дол.).
Також у продажу з’явиться обмежена кількість спеціальних альбомів для марок.
Вже наприкінці січня марки мають надійти у продаж. Зараз на сайті королівської пошти доступне передзамовлення.
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