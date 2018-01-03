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В Британии выпустили коллекцию марок, посвященную "Игре престолов"

Киев • УНН

 • 20320 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Королевская почта Великобритании выпустила лимитированную коллекцию марок, посвященную сериалу "Игра престолов". Об этом сообщает пресс-служба почты, передает УНН.

В Британии выпустили коллекцию марок, посвященную "Игре престолов"

Коллекция состоит из 15 марок. На 10 из них изображены персонажи из главных домов саги — Старков, Таргариенов, Ланнистеров и Тирелли. Еще на пяти марках изображены сказочные персонажи сериала — такие как драконы, лютоволки, великаны, белые ходоки и Король ночи. Есть отдельная марка с Железным троном.

Цена стартует с 1,21 фунта стерлингов (1,36 доллара) — это стоимость за комплект из двух марок. Стоимость лимитированной коллекции, посвященной 10 главным героям телесаги, составит 99 фунтов (134,5 долл.).

Также в продаже появится ограниченное количество специальных альбомов для марок.

Уже в конце января марки должны поступить в продажу. Сейчас на сайте королевской почты доступен предзаказ.

Напомним, кинопортал IMDb назвал актеров, которых чаще всего искали на сайте в 2017 году.

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