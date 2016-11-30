У "БПП" з'ясовують, чи були виділені "Євро фармою" обіцяні інвестиції
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. На початку року київська територіальна організація "БПП" повідомила, що іноземною компанією "Євро Фарма Інтернешнл" у с. Петрівське Києво-Святошинського району буде збудовано фармзавод. Перший етап запуску проекту планувався вже на осінь 2016 р. Також на сайті БПП йшлося про обіцянки "Євро фарми" інвестувати близько 50 млн дол. ІА УНН звернувся до із проханням до депутата Києво-Святошинської районної в Київській області від "Блок Петра Порошенка "Солідарність" Олексія Нестеренка із проханням прокоментувати, чи були виділені обіцяні "Євро фармою" інвестиції.
"На зараз мені складно сказати щодо цього, проте я спробую дізнатися і вивчити це питання", - відповів він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Київській облдержадміністрації раніше повідомили, що не отримували від "Євро фарми" жодних інвестицій.
При цьому, ТОВ "Євро Фарма Інтернешнл" отримала у Києво-Святошинському районі (с. Петрівське) 4 га землі у приватну власність.
У ДАБІ повідомили, що ТОВ “ЄВРО ФАРМА ІНТЕРНЕШНЛ” була оштрафована за будівництво без дозвільних документів.
Також нагадаємо, під Києвом може з’явитися хімвиробництво, проти якого виступали боярчани.