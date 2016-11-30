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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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В "БПП" выясняют, были ли выделены "Евро фармой" обещанные инвестиции

Киев • УНН

 • 7696 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В начале года киевская территориальная организация "БПП" сообщила, что иностранной компанией "Евро Фарма Интернешнл" в с. Петровское Киево-Святошинского района будет построен фармзавод. Первый этап запуска проекта планировался уже на осень 2016 года. Также на сайте БПП говорилось об обещаниях "Евро фармы" инвестировать около 50 млн долл. УНН обратился к депутату Киево-Святошинского районного совета в Киевской области от "БПП "Солидарность" Алексея Нестеренко с просьбой прокомментировать, были ли выделены обещанные "Евро фармой" инвестиции.

В "БПП" выясняют, были ли выделены "Евро фармой" обещанные инвестиции

"На данный момент мне сложно сказать по этому поводу, но я попробую узнать и изучить этот вопрос", - сказал он.

Напомним, как сообщал УНН, в Киевской облгосадминистрации ранее сообщили, что не получали от "Евро фармы" никаких инвестиций.

При этом, ООО "Евро Фарма Интернешнл" получила в Киево-Святошинском районе (с. Петровское) 4 га земли в частную собственность.

В ГАСИ сообщили, что ООО "ЕВРО ФАРМА ИНТЕРНЕШНЛ" была оштрафована за строительство без разрешительных документов.

Также напомним, под Киевом может появиться химпроизводство, против которого выступали боярчане.

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