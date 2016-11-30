В "БПП" выясняют, были ли выделены "Евро фармой" обещанные инвестиции

"На данный момент мне сложно сказать по этому поводу, но я попробую узнать и изучить этот вопрос", - сказал он.

Напомним, как сообщал УНН, в Киевской облгосадминистрации ранее сообщили, что не получали от "Евро фармы" никаких инвестиций.

При этом, ООО "Евро Фарма Интернешнл" получила в Киево-Святошинском районе (с. Петровское) 4 га земли в частную собственность.

В ГАСИ сообщили, что ООО "ЕВРО ФАРМА ИНТЕРНЕШНЛ" была оштрафована за строительство без разрешительных документов.

Также напомним, под Киевом может появиться химпроизводство, против которого выступали боярчане.