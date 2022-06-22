Повідомили про загибель у бою видавця та журналіста Чепового

Цитата

"Підтвердили, що в бою загинув Генеральний директор видавництва "БЛІЦ-ІНФОРМ", шеф-редактор журналу "Бізнес", автор проекту "Бізнес 100" Енергійний, веселий, активний Владимир Чеповой. Такий ініціативний, відкритий, такий живий завжди... Спочивайте з миром, Герою!" - написала Шикота у Facebook.

Її повідомлення поширила і Національна спілка журналістів України.

Деталі

Політолог Віталій Кулик повідомив, що Чеповий пішов на фронт добровольцем ТРО і загинув у перші тижні червня. "Тіло лише вчора ідентифікували", - написав Кулик у Facebook.

Національна спілка журналістів України зазначила, що Володимир Чеповий - уже 34-тий медійник, який загинув у 2022 році.

Доповнення

У травні стало відомо, що журналіст, військовослужбовець ЗСУ Олександр Махов загинув через обстріли окупантів.

У червні на фронті загинув воєнний кореспондент Олексій Чубашев.