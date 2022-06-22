Сообщили о гибели в бою издателя и журналиста Чепового
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В бою против оккупантов погиб генеральный директор издательства "Блиц-Информ", шеф-редактор журнала "Бизнес", журналист Владимир Чеповой. Об этом сообщила пресс-секретарь заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Людмила Шикота, передает УНН.
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"Подтвердили, что в бою погиб Генеральный директор издательства "БЛИЦ-ИНФОРМ", шеф-редактор журнала "Бизнес", автор проекта "Бизнес 100". Энергичный, веселый, активный Владимир Чеповой. Такой инициативный, открытый, такой живой всегда... Почивайте с миром, Герой!" - написала Шикота в Facebook.
Ее сообщение распространил и Национальный союз журналистов Украины.
Детали
Политолог Виталий Кулик сообщил, что Чеповой ушел на фронт добровольцем ТрО и погиб в первые недели июня. "Тело только вчера идентифицировали", - написал Кулик в Facebook.
Национальный союз журналистов Украины отметил, что Владимир Чеповой – уже 34-й медийщик, погибший в 2022 году.
Дополнение
В мае стало известно, что журналист, военнослужащий ВСУ Александр Махов погиб из-за обстрелов оккупантов.
В июне на фронте погиб военный корреспондент Алексей Чубашев.