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Сообщили о гибели в бою издателя и журналиста Чепового

Сообщили о гибели в бою издателя и журналиста Чепового

Киев • УНН

 • 84645 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. В бою против оккупантов погиб генеральный директор издательства "Блиц-Информ", шеф-редактор журнала "Бизнес", журналист Владимир Чеповой. Об этом сообщила пресс-секретарь заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Людмила Шикота, передает УНН.

Цитата

"Подтвердили, что в бою погиб Генеральный директор издательства "БЛИЦ-ИНФОРМ", шеф-редактор журнала "Бизнес", автор проекта "Бизнес 100". Энергичный, веселый, активный Владимир Чеповой. Такой инициативный, открытый, такой живой всегда... Почивайте с миром, Герой!" - написала Шикота в Facebook.

Ее сообщение распространил и Национальный союз журналистов Украины.

Детали

Политолог Виталий Кулик сообщил, что Чеповой ушел на фронт добровольцем ТрО и погиб в первые недели июня. "Тело только вчера идентифицировали", - написал Кулик в Facebook.

Национальный союз журналистов Украины отметил, что Владимир Чеповой – уже 34-й медийщик, погибший в 2022 году.

Дополнение

В мае стало известно, что журналист, военнослужащий ВСУ Александр Махов погиб из-за обстрелов оккупантов.

В июне на фронте погиб военный корреспондент Алексей Чубашев.

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