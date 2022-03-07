У бою під Києвом загинув депутат Олександр Марченко
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Сьогодні в бою із російськими окупантами загинув народний депутат України VIII скликання від ВО "Свобода" Олександр Марченко. Про це у Facebook написав очільник ВО "Свобода" Олег Тягнибок.
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"У бою з окупантами в Пущі Водиці загинув ветеран московсько-української війни, офіцер, народний депутат України VIII скликання від ВО "Свобода" Олександр Марченко. Вічна пам‘ять і слава Герою! Смерть ворогам! Помстимося!" — написав Тягнибок.
Нагадаємо
1 березня у бою під Харковом загинув 19-річний колишній біатлоніст Євген Малишев.