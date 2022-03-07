В бою под Киевом погиб депутат Александр Марченко
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Сегодня в бою с российскими оккупантами погиб народный депутат Украины VIII созыва от ВО "Свобода" Александр Марченко. Об этом в Facebook написал глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок.
Цитата
"В бою с оккупантами в Пуще Водице погиб ветеран московско-украинской войны, офицер, народный депутат Украины VIII созыва от ВО "Свобода" Александр Марченко. Вечная память и слава Герою! Смерть врагам! Отомстим!" - написал Тягнибок.
Напомним
1 марта в бою под Харьковом погиб 19-летний бывший биатлонист Евгений Малышев.