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15 марта, 19:03 • 76825 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 118863 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 112082 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106669 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 92840 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 91928 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 80489 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 115617 просмотра

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Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В бою под Киевом погиб депутат Александр Марченко

В бою под Киевом погиб депутат Александр Марченко

Киев • УНН

 • 1001209 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Сегодня в бою с российскими оккупантами погиб народный депутат Украины VIII созыва от ВО "Свобода" Александр Марченко. Об этом в Facebook написал глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

Цитата

"В бою с оккупантами в Пуще Водице погиб ветеран московско-украинской войны, офицер, народный депутат Украины VIII созыва от ВО "Свобода" Александр Марченко. Вечная память и слава Герою! Смерть врагам! Отомстим!" - написал Тягнибок.

Напомним

1 марта в бою под Харьковом погиб 19-летний бывший биатлонист Евгений Малышев.

Украинские Национальные Новости

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