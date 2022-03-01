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Під Харковом у бою загинув 19-річний ексбіатлоніст Євген Малишев

Під Харковом у бою загинув 19-річний ексбіатлоніст Євген Малишев

Київ • УНН

 • 188141 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. У вівторок, 1 березня, у бою під Харковом загинув колишній біатлоніст Євген Малишев. Хлопець обороняв своє рідне місто. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook “Біатлон майбутнього”.

Деталі

Біатлоніст залишив тренування з національною збірною командою серед юніорів два роки тому. 10 березня Євгену мало виповнитися 20 років.

Цитата

“Загинув Євген Малишев! 2002 року народження. Два роки тому біатлоніст залишив тренування з національною збірною командою серед юніорів. Наразі він проходив службу за контрактом. Світла пам’ять, герої не вмирають!”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У Харкові через ворожий обстріл мирного кварталу від поранень помер професор Олег Амосов.

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