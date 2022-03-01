Под Харьковом в бою погиб 19-летний эксбиатлонист Евгений Малышев

Детали

Биатлонист покинул тренировку с национальной сборной командой среди юниоров два года назад. 10 марта Евгению должно было исполниться 20 лет.

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“Погиб Евгений Малышев! 2002 года рождения. Два года назад биатлонист оставил тренировку с национальной сборной командой среди юниоров. Сейчас он проходил службу по контракту. Светлая память, герои не умирают!”, — говорится в сообщении.

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