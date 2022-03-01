Под Харьковом в бою погиб 19-летний эксбиатлонист Евгений Малышев
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Во вторник, 1 марта, в бою под Харьковом погиб бывший биатлонист Евгений Малышев. Парень оборонял свой родной город. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook “Биатлон будущего”.
Детали
Биатлонист покинул тренировку с национальной сборной командой среди юниоров два года назад. 10 марта Евгению должно было исполниться 20 лет.
Цитата
“Погиб Евгений Малышев! 2002 года рождения. Два года назад биатлонист оставил тренировку с национальной сборной командой среди юниоров. Сейчас он проходил службу по контракту. Светлая память, герои не умирают!”, — говорится в сообщении.
Напомним
В Харькове через вражеский обстрел мирного квартала от ранений умер профессор Олег Амосов.