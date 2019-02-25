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У Борисполі двері магазину Roshen облили червоною фарбою

У Борисполі двері магазину Roshen облили червоною фарбою

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. У Борисполі ранком автоматичні двері і ганок магазину Roshen облили червоною фарбою, передає кореспондент УНН.

"У місті з ранку було виявлено забруднення вхідних дверей магазину (Roshen – ред.) фарбою. Камери все зафіксували. Звернень чи заяв від магазину поки не було", - повідомив керівник управління патрульної поліції у місті Борисполі Віталій Горкун.

Він також додав, що адміністрація магазину писати заяву відмовляється, запевняючи, що все приберуть самі.

"Претензій вони ні до кого не мають, але ми все одно будемо розбиратись, бо зараз передвиборчий (період - ред.)", - додав Горкун.

Як повідомляв УНН, у Дарницькому районі Києва горів фірмовий магазин Roshen.

На місці виклику вогнеборці встановили, що займання виникло на зовнішній стороні магазину на площі 5 кв. м. О 16:09 пожежу було локалізовано, а о 16:13 – вдалося ліквідувати.

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