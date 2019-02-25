В Борисполе двери магазина Roshen облили красной краской

"В городе с утра было обнаружено загрязнение входной двери магазина (Roshen - ред.) краской. Камеры все зафиксировали. Обращений или заявлений от магазина пока не было", - сообщил руководитель управления патрульной полиции в городе Борисполе Виталий Горкун.



Он также добавил, что администрация магазина писать заявление отказывается, уверяя, что все уберут сами.



"Претензий они ни к кому не имеют, но мы все равно будем разбираться, потому что сейчас предвыборный (период - ред.)", - добавил Горкун.



Как сообщал УНН, в Дарницком районе Киева горел фирменный магазин Roshen.

На месте вызова пожарные установили, что возгорание возникло на внешней стороне магазина на площади 5 кв. м. В 16:09 пожар был локализован, а в 16:13 - удалось ликвидировать.