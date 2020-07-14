У Білорусі винесли вироки за договірні матчі: один - тюремний

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Вчора, 13 липня, суд Московського району Мінська зачитав вирок щодо 20 футболістів - учасників договірних матчів, передає УНН з посиланням на pressball.by.

Фігурантам інкримінувалося вчинення злочинів, передбачених статтею 253 КК РБ "Підкуп учасників та організаторів професійних спортивних змагань та видовищних комерційних конкурсів".

Під час попереднього слідства було встановлено факти підкупу учасників професійних змагань, замах на підкуп, а також факти розкрадань, пов'язані з шахрайським заволодінням грошей букмекерських контор.

Так, найсуворішим виявився вирок для футболіста Олексія Козлова - два роки посиленого режиму. Його дії були кваліфіковані за ч. 1 і 2 ст. 253 КК РБ (вчинення дію, пов'язаних з отриманням незаконної грошової винагороди спортсменом за забезпечення результату спортивного змагання).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окремі рішення УАФ в боротьбі з договірними матчами не мають аналогів в світі

Окрім того, в його випадку фігурувала ще одна стаття, що обтяжувала справу, - ч. 3 ст. 209 (шахрайство в особливо великому розмірі).

Повідомляється, що Козлов - єдиний, хто отримав реальний термін. Ті, хто повторно були задіяні в злочинних схемах, отримали покарання у вигляді обмеження волі без направлення в заклад.

Це Олександр Белявський ("Хімік"; 4 роки), Михайло Горбачов ("Нафтан", "Ліда"; 3 роки), Євген Белявський, Валерій Белявський (обидва - "Хімік"; 3 роки), Денис Лебедєв, В'ячеслав Голік (обидва - 2 роки), Олександр Прокопенко (всі - "Хімік", 1,5 року), Ігор Лисиця ("Нафтан", "Ліда"; 2 роки), Олексій Сучков ("Нафтан", 2 роки).

Нагадаємо, українські футболісти і тренери отримали в Вірменії довічну дискваліфікацію за договірні матчі.

Як повідомляв УНН, в 2018 році УАФ вперше оголосила відкриту війну договірним матчам. І поліція спільно з Асоціацією провела розслідування і хвилю арештів.

У кримінальній справі Нацполіціі, за фактом організації договірних матчів, станом на травень 2018 року налічувалося 57 епізодів злочинів, 328 причетних осіб та 35 українських футбольних клубів.

Уже в травні 2020 року голова комітету з етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка заявив, що за останній рік в УПЛ не було жодного підозрілого матчу.

Уточнимо, що можливість переслідувати організаторів договірних матчів в Україні правоохоронці отримали завдяки так званому "закону Павелка". Він був ухвалений наприкінці 2015 року ("Про запобігання впливу на результати офіційних спортивних змагань корупційних правопорушень").

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