В Беларуси вынесли приговоры за договорные матчи: один - тюремный

Фигурантам вменялось совершение преступлений, предусмотренных статьей 253 УК РБ "Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов".

В ходе предварительного следствия были установлены факты подкупа участников профессиональных соревнований, покушение на подкуп, а также факты хищений, связанных с мошенническим завладением денег букмекерских контор.

Так, самым суровым оказался приговор для футболиста Алексея Козлова - два года усиленного режима. Его действия были квалифицированы по ч. 1 и 2 ст. 253 УК РБ (совершение действие, связанных с получением незаконного денежного вознаграждения спортсменом за обеспечение результата спортивного соревнования).

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Кроме того, в его случае фигурировала еще одна статья, утяжелившая дело, — ч. 3 ст. 209 (мошенничество в особо крупном размере).

Сообщается, что Козлов — единственный, кто получил реальный срок. Те, кто повторно были задействованы в преступных схемах, получили наказание в виде ограничения свободы без направления в учреждение.

Это Александр Белявский ("Химик"; 4 года), Михаил Горбачев ("Нафтан", "Лида"; 3 года), Евгений Белявский, Валерий Белявский (оба — "Химик"; 3 года), Денис Лебедев, Вячеслав Голик (оба — 2 года), Александр Прокопенко (все — "Химик"; 1,5 года), Игорь Лисица ("Нафтан", "Лида"; 2 года), Алексей Сучков ("Нафтан", 2 года).

Напомним, украинские футболисты и тренеры получили в Армении пожизненную дисквалификацию за договорные матчи.

Как сообщал УНН, в 2018 году УАФ впервые объявила открытую войну договорным матчам. И полиция совместно с Ассоциацией провела расследование и волну арестов.

По уголовному делу Нацполиции, по факту организации договорных матчей, по состоянию на май 2018 года насчитывалось 57 эпизодов преступлений, 328 причастных лиц и 35 украинских футбольных клубов.

Уже в мае 2020 года глава комитета по этике и честной игре УАФ Франческо Баранка заявил, что за последний год в УПЛ не было ни одного подозрительного матча.

Уточним, что возможность преследовать организаторов договорных матчей в Украине правоохранители получили благодаря так называемому "закону Павелко". Он был принят в конце 2015 года ("О предотвращении влияния на результаты официальных спортивных соревнований коррупционных правонарушений").