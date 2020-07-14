В Беларуси вынесли приговоры за договорные матчи: один - тюремный

ukru
Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100487 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 109114 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 113977 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 145177 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114646 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 138068 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103481 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102756 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105026 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102261 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Чехия прекратила поставки российской нефти трубопроводом "Дружба"

Чехия прекратила поставки российской нефти трубопроводом "Дружба"

4 марта, 21:31 • 33083 просмотра
В Днепре прогремели взрывы

В Днепре прогремели взрывы

4 марта, 23:43 • 38274 просмотра
"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

01:24 • 61820 просмотра
Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

02:14 • 41511 просмотра
Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

02:45 • 52007 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 110655 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 145165 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 138062 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 389948 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 340450 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 75985 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 106731 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 134977 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 212072 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 238678 просмотра
Актуальное
В Беларуси вынесли приговоры за договорные матчи: один - тюремный

В Беларуси вынесли приговоры за договорные матчи: один - тюремный

Киев  •  УНН

 • 9658 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Вчера, 13 июля, суд Московского района Минска зачитал приговор в отношении 20 футболистов - участников договорных матчей, передает УНН со ссылкой на pressball.by.

Фигурантам вменялось совершение преступлений, предусмотренных статьей 253 УК РБ "Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов".

В ходе предварительного следствия были установлены факты подкупа участников профессиональных соревнований, покушение на подкуп, а также факты хищений, связанных с мошенническим завладением денег букмекерских контор.

Так, самым суровым оказался приговор для футболиста Алексея Козлова - два года усиленного режима. Его действия были квалифицированы по ч. 1 и 2 ст. 253 УК РБ (совершение действие, связанных с получением незаконного денежного вознаграждения спортсменом за обеспечение результата спортивного соревнования).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отдельные решения УАФ в борьбе с договорными матчами не имеют аналогов в мире

Кроме того, в его случае фигурировала еще одна статья, утяжелившая дело, — ч. 3 ст. 209 (мошенничество в особо крупном размере).

Сообщается, что Козлов — единственный, кто получил реальный срок. Те, кто повторно были задействованы в преступных схемах, получили наказание в виде ограничения свободы без направления в учреждение.

Это Александр Белявский ("Химик"; 4 года), Михаил Горбачев ("Нафтан", "Лида"; 3 года), Евгений Белявский, Валерий Белявский (оба — "Химик"; 3 года), Денис Лебедев, Вячеслав Голик (оба — 2 года), Александр Прокопенко (все — "Химик"; 1,5 года), Игорь Лисица ("Нафтан", "Лида"; 2 года), Алексей Сучков ("Нафтан", 2 года).

Напомним, украинские футболисты и тренеры получили в Армении пожизненную дисквалификацию за договорные матчи

Как сообщал УНН, в 2018 году УАФ впервые объявила открытую войну договорным матчам. И полиция совместно с Ассоциацией провела расследование и волну арестов.

По уголовному делу Нацполиции, по факту организации договорных матчей, по состоянию на май 2018 года насчитывалось 57 эпизодов преступлений, 328 причастных лиц и 35 украинских футбольных клубов.

Уже в мае 2020 года глава комитета по этике и честной игре УАФ Франческо Баранка заявил, что за последний год в УПЛ не было ни одного подозрительного матча. 

Уточним, что возможность преследовать организаторов договорных матчей в Украине правоохранители получили благодаря так называемому "закону Павелко". Он был принят в конце 2015 года ("О предотвращении влияния на результаты официальных спортивных соревнований коррупционных правонарушений").

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы