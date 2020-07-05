Украинские футболисты и тренеры получили в Армении пожизненную дисквалификацию за договорные матчи
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. На внеочередном заседании исполкома Федерации футбола Армении были обсуждены решения комитета по дисциплинарным вопросам и этике об участии футбольных клубов "Арагац", "Торпедо", "Масис", "Локомотив" и "Ереван" в договорных играх, сообщает УНН со ссылкой на сайт Федерации футбола Армении.
Комитет по дисциплинарным вопросам и этике ФФА, обсудив факты и материалы, представленные соответствующим департаментом правоохранительных органов УЕФА, принял решение по поводу футбольных клубов "Арагац", "Торпедо", "Масис", "Локомотив" и "Ереван", а также по поводу задействованных 58 персон (в том числе 45 пожизненно) дисквалифицировать на разные сроки.
Среди дисквалифицированных футболистов, тренеров и функционеров оказались и 25 украинцев, из которых 20 получили - пожизненный запрет на занятие футбольной деятельностью.
Среди списка футболистов отметим таких игроков: Олег Гуменюк (ранее выступал за "Черноморец", "Таврию", "Волынь"), Илья Глушицкий ("Шахтер"), Тимофей Шеремета ("Металлург", Запорожье), Игорь Быковский ("Шахтер", "Мариуполь"), Сергей Дячук ("Днепр"), Дмитрий Копытов ("Динамо", Киев) и другие.
Также дисквалифицированы и украинские тренеры: Юрий Окул (екстренер "Арагаца"), Сергей Литовченко (главный тренер "Локомотива") и Анатолий Писковец (екстренер "Локомотива").
Заметим, что из-за договорного скандала единогласно было решено прекратить розыгрыш Первой лиги чемпионата Армении (вторая по силе в стране).
Как сообщалось ранее в УНН, отдельные решения УАФ в борьбе с договорными матчами не имеют аналогов в мире - Павелко.