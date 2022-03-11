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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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У Білорусі банки перестали приймати російські рублі

У Білорусі банки перестали приймати російські рублі

Київ • УНН

 • 342443 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Деякі обмінні пункти виставили на купівлю фактично заборонний курс, багато банків зовсім відмовляються обмінювати російські рублі на білоруські гроші чи іншу валюту. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

Ця ситуація обумовлена ​​двома факторами. По-перше, стрімке здешевлення російського рубля на Forex та інших валютних майданчиках.

Ще недавно долар США коштував 75 ​​російських рублів, а сьогодні курс доходить до 125 - 140 USD RUR. Зрозуміло, така динаміка не могла не вплинути і на курси в білоруських обмінниках, особливо з урахуванням тісних економічних зв'язків між двома країнами.

А по-друге, у Росії ухвалили низку рішень для стабілізації ситуації на валютному ринку. Серед них — заборона на продаж населенню готівкової валюти.

Можливо, відмова деяких білоруських обмінників приймати російські рублі є свого роду захисним заходом, спрямованим на те, щоб покупці валюти, що приїхали з Росії, не скуповували її в необмежених кількостях.

Нагадаємо

Низку російських банків відключать від системи SWIFT.

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