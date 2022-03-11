В Беларуси банки перестали принимать российские рубли

Детали

Эта ситуация обусловлена двумя факторами. Во-первых, стремительное удешевление российского рубля на Forex и других валютных площадках.

Еще недавно доллар США стоил 75 российских рублей, а сегодня курс доходит до 125 - 140 USD RUR. Разумеется, такая динамика не могла не повлиять и на курсы в белорусских обменниках, особенно с учетом тесных экономических связей между двумя странами.

А во-вторых, в России приняли ряд решений для стабилизации ситуации на валютном рынке. Среди них — запрет на продажу населению наличной валюты.

Возможно, отказ некоторых белорусских обменников принимать российские рубли является своего рода защитной мерой, направленной на то, чтобы покупатели валюты, приехавшие из России, не скупали ее в неограниченных количествах.

Напомним

Ряд российских банков отключат от системы SWIFT.