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В Беларуси банки перестали принимать российские рубли

Киев • УНН

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ИЕВ. 11 марта. УНН. Некоторые обменные пункты выставили на покупку фактически запрещающий курс, многие банки вовсе отказываются обменивать российские рубли на белорусские деньги или другую валюту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Эта ситуация обусловлена двумя факторами. Во-первых, стремительное удешевление российского рубля на Forex и других валютных площадках.

Еще недавно доллар США стоил 75 российских рублей, а сегодня курс доходит до 125 - 140 USD RUR. Разумеется, такая динамика не могла не повлиять и на курсы в белорусских обменниках, особенно с учетом тесных экономических связей между двумя странами.

А во-вторых, в России приняли ряд решений для стабилизации ситуации на валютном рынке. Среди них — запрет на продажу населению наличной валюты.

Возможно, отказ некоторых белорусских обменников принимать российские рубли является своего рода защитной мерой, направленной на то, чтобы покупатели валюты, приехавшие из России, не скупали ее в неограниченных количествах.

Напомним

Ряд российских банков отключат от системы SWIFT.

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