У Білому домі прокоментували можливість зустрічі Байдена із Зеленським наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Президент США Джо Байден наступного тижня відправиться до Європи, графік поїздки ще планується. Про це заявила на брифінгу у вівторок прессекретар Білого дому Джен Псакі, відповідаючи на запитання, чи можлива зустріч американського лідера з президентом України, передає кореспондент УНН.
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"Що стосується зустрічі з президентом Зеленським або взаємодії з президентом Зеленським, ми все ще завершуємо (планування) поїздки на даний момент", - сказала Псакі, пізніше зазначивши, що на сьогодні "нічого не стоїть на столі".
Деталі
Прессекретар Білого дому повідомила, що мета поїздки Байдена до Європи - зустрітися особисто, віч-на-віч зі своїми європейськими колегами і поговорити "про те, де ми знаходимося на даному етапі конфлікту, вторгнення Росії в Україну".
"Президент дуже вірить в дипломатію віч-на-віч, так що це можливість зробити саме це", - додала вона.
Контекст
Президент США Джо Байден наступного тижня відправиться до Брюсселя, щоб відвідати позачерговий саміт Альянсу 24 березня.