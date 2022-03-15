В Белом доме прокомментировали возможность встречи Байдена с Зеленским на следующей неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Президент США Джо Байден на следующей неделе отправится в Европу, график поездки еще планируется. Об этом заявила на брифинге во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос, возможна ли встреча американского лидера с президентом Украины, передает корреспондент УНН.
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"Что касается встречи с президентом Зеленским или взаимодействия с президентом Зеленским, мы все еще завершаем (планирование) поездки на данный момент", - сказала Псаки, позже отметив, что на сегодня "ничего не стоит на столе".
Детали
Пресс-секретарь Белого дома сообщила, что цель поездки Байдена в Европу - встретиться лично, лицом к лицу со своими европейскими коллегами и поговорить "о том, где мы находимся на данном этапе конфликта, вторжения России в Украину".
"Президент очень верит в дипломатию лицом к лицу, так что это возможность сделать именно это", - добавила она.
Контекст
Президент США Джо Байден на следующей неделе отправится в Брюссель, чтоб посетить внеочередной саммит Альянса 24 марта.