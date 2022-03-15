В Белом доме прокомментировали возможность встречи Байдена с Зеленским на следующей неделе

Цитата

"Что касается встречи с президентом Зеленским или взаимодействия с президентом Зеленским, мы все еще завершаем (планирование) поездки на данный момент", - сказала Псаки, позже отметив, что на сегодня "ничего не стоит на столе".

Детали

Пресс-секретарь Белого дома сообщила, что цель поездки Байдена в Европу - встретиться лично, лицом к лицу со своими европейскими коллегами и поговорить "о том, где мы находимся на данном этапе конфликта, вторжения России в Украину".

"Президент очень верит в дипломатию лицом к лицу, так что это возможность сделать именно это", - добавила она.

Контекст

Президент США Джо Байден на следующей неделе отправится в Брюссель, чтоб посетить внеочередной саммит Альянса 24 марта.