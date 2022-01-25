У Білому домі не згодні з оцінками української влади про загрозу вторгнення Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. У Білому домі висловили незгоду із заявами української влади щодо оцінки небезпеки з боку Москви. Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє УНН.
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Відповідаючи на запитання журналістів, як Білий дім ставиться до заяв української влади, що Київ не бачить підстав говорити про плани повномасштабного вторгнення Росії, вона відповіла, що ніхто не може потрапити у свідомість Путіна та російського керівництва.
"Ніхто не може потрапити у свідомість президента Путіна та російського керівництва. Що ми бачимо — різну підготовку, зокрема російських військових на кордоні, войовничу риторику та дії, спрямовані на поширення дезінформації в регіоні та навіть у світі, які створюють передумови для вторгнення", - заявила Псакі.
Контекст
Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов наприкінці минулого року зазначив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
The New York Times з посиланням на власні джерела повідомив, що кількість російських військ на кордоні з Україною останніми тижнями залишалася стабільною, проте президент РФ Володимир Путін почав робити кроки з перекидання на місця військових гелікоптерів.