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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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У Білому домі не згодні з оцінками української влади про загрозу вторгнення Росії

У Білому домі не згодні з оцінками української влади про загрозу вторгнення Росії

Київ • УНН

 • 28929 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. У Білому домі висловили незгоду із заявами української влади щодо оцінки небезпеки з боку Москви. Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє УНН.

Деталі

Відповідаючи на запитання журналістів, як Білий дім ставиться до заяв української влади, що Київ не бачить підстав говорити про плани повномасштабного вторгнення Росії, вона відповіла, що ніхто не може потрапити у свідомість Путіна та російського керівництва.

"Ніхто не може потрапити у свідомість президента Путіна та російського керівництва. Що ми бачимо — різну підготовку, зокрема російських військових на кордоні, войовничу риторику та дії, спрямовані на поширення дезінформації в регіоні та навіть у світі, які створюють передумови для вторгнення", - заявила Псакі.

Контекст

Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов наприкінці минулого року зазначив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

The New York Times з посиланням на власні джерела повідомив, що кількість російських військ на кордоні з Україною останніми тижнями залишалася стабільною, проте президент РФ Володимир Путін почав робити кроки з перекидання на місця військових гелікоптерів.

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