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У Берліні протаранили відразу кілька автомобілів: не виключена версія ісламістського нападу

У Берліні протаранили відразу кілька автомобілів: не виключена версія ісламістського нападу

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Берліні чоловік іракського походження протаранив одразу кілька автомобілів, слідство не виключає, що це не випадкова аварія, а ісламістський напад. Про це повідомляє УНН, посилаючись на російську службу BBC.

"Як підозрюють слідчі в Німеччині, чоловік, який протаранив на шосе в Берліні відразу кілька автомобілів, міг скоїти цей напад "з ісламістських спонукань", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у вівторок, близько 7 години вечора, в результаті цілої серії зіткнень на шосе A100 серйозно постраждали три людини. Одна з них, мотоцикліст, у важкому стані. За словами очевидців, 30-річний чоловік іракського походження, що вчинив цей акт, стверджував, що у нього в збройовому ящику "небезпечний предмет", проте пізніше там нічого виявлено не було.

Зазначається, що слідчі розглядають це напад як політично або релігійно мотивований.

"З огляду на всі обставини, ми не думаємо, що це випадкова аварія. Останні дані вказують на те, що це може бути ісламістський напад", - заявили в поліції.

При цьому, слідство не виключає, що у чоловіка могли бути і психологічні проблеми.

Як повідомляв раніше УНН, понад сто джихадистів терористичного угрупування "Ісламської держави", які повернулися після розгрому основних сил в Сирії та Іраку в Німеччину, мають бойові підготовку або досвід.

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