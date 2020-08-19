В Берлине протаранили сразу несколько автомобилей: не исключена версия исламистского нападения

"Как подозревают следователи в Германии, мужчина, протаранивший на шоссе в Берлине сразу несколько автомобилей, мог совершить это нападение "из исламистских побуждений", - говорится в сообщении.



Сообщается, что во вторник, около 7 часов вечера, в результате целой серии столкновений на шоссе A100 серьезно пострадали три человека. Один из них, мотоциклист, находится в тяжелом состоянии. По словам очевидцев, 30-летний мужчина иракского происхождения, совершивший этот акт, утверждал, что у него в оружейном ящике находится "опасный предмет", однако позже там ничего обнаружено не было.

Отмечается, что следователи рассматривают это нападение как политически или религиозно мотивированное.



"Учитывая все обстоятельства, мы не думаем, что это случайная авария. Последние данные указывают на то, что это может быть исламистское нападение", - заявили в полиции.



При этом, следствие не исключает, что у мужчины могли быть и психологические проблемы.



Как сообщал ранее УНН, более ста джихадистов террористической группировки "Исламского государства", которые вернулись после разгрома основных сил в Сирии и Ираке в Германию, имеют боевые подготовку или опыт.