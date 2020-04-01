У березні нардепи натискали на кнопку для голосування майже 400 тисяч разів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. За минулий місяць у парламенті відбулось 934 голосування та 393 тисячі 534 натискання на кнопку системи “Рада”. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу громадської організації "Опора".
"Протягом березня у парламенті відбулось 934 голосування та 393 тисячі 534 натискання на кнопку системи “Рада”. Найчастіше депутати притримувались позиції “Утримався” під час голосувань, що складає 39,7% від усіх натискань на кнопку. “За” депутати голосували у 19,3% випадків, “Проти” – 8,5%. У 19,3% випадків депутати були відсутні, а в 13,6%– не голосували", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що найбільше “за” голосують народні депутати “Батьківщини” (58,9%), на другому місці — “Опозиційна платформа – За життя” (50,3%), на третьому — позафракційні (32,1%). Найменше кнопку “за” натискають у партіях “Голос” (5,1%) та “Слуга народу” (8,4%).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уряд очікує, що наступного тижня ВР ухвалить оновлений "бюджет надзвичайної ситуації"
Найбільше “проти” голосують “Слуга народу” (13,2%) та “Голос” (10%). Найменше “проти” голосують у депутатській групі “За майбутнє” (0,2%) та позафракційні (0,6%).
Найбільше утримуються при голосуваннях “Слуга народу” (54,7%) “Голос” (40%). Найменше — депутати “Батьківщини” (2,6%).
Нагадаємо, що у ВР зареєстрували понад 170 законопроектів та постанов протягом березня.