В марте нардепы нажимали на кнопку для голосования почти 400 тысяч раз

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 81945 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 98188 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101890 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101213 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109022 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 97181 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104290 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106368 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131337 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130400 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. За прошедший месяц в парламенте состоялось 934 голосования и 393 000 534 нажатия на кнопку системы "Рада". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу общественной организации "Опора".

"В течение марта в парламенте состоялось 934 голосования и 393 000 534 нажатия на кнопку системы "Рада". Чаще всего депутаты придерживались позиции "Воздержался" во время голосований, что составляет 39,7% от всех нажатий на кнопку. "За" депутаты голосовали в 19 3% случаев, "Против" - 8,5%. в 19,3% случаев депутаты отсутствовали, а в 13,6% - не голосовали", - говорится в сообщении.

Сообщается, что больше всего "за" голосуют народные депутаты "Батькивщины" (58,9%), на втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь" (50,3%), на третьем - внефракционных (32,1%). Меньше кнопку "за" нажимают в партиях "Голос" (5,1%) и "Слуга народа" (8,4%).

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Больше всего "против" голосуют "Слуга народа" (13,2%) и "Голос" (10%). Меньше "против" голосуют в депутатской группе "За будущее" (0,2%) и внефракционных (0,6%).

Больше всего содержатся при голосованиях "Слуга народа" (54,7%) "Голос" (40%). Меньше всего - депутаты "Батькивщины" (2,6%).

Напомним, что в ВР зарегистрировали более 170 законопроектов и постановлений в течение марта.

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