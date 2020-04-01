У ВР зареєстрували понад 170 законопроектів та постанов протягом березня
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У березні у Верховній Раді зареєстрували 176 проектів законів та постанов - найбільшу кількість подали народні депутати. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу громадської організації "Опора".
"У березні у парламенті зареєстрували 176 проектів законів та постанов. Найбільшу кількість подали народні депутати – 158, що складає 89,8%, Кабінет міністрів України – 14 (8%), Президент України – 4 (2,3%)", - йдеться у повідомленні.
Так, парламент прийняв 13 законопроектів, з яких 9 подали народні депутати та по 2 Кабінет Міністрів та Президент України. Варто зазначити, що майже половина підтриманих Законів були спрямовані на протидію коронавірусу. Ще два важливих ухвалених Закони – про реформування банківської сфери та запровадження вільного ринку землі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент підписав закон щодо дистанційних засідань комітетів ВР
Крім того, у парламенті був зареєстрований законопроект, який дозволяє депутатам в умовах карантину проводити свої засідання у форматі відеоконференції. Проте він так і не був розглянутий у березні. Натомість депутати на позачерговому засіданні, 30 березня, ухвалили Закон, що дозволяє працювати в такому форматі комітетам.
Нагадаємо, що у ВР зареєстрували вже 10 проектів постанов щодо скасування рішення про відкриття ринку землі.