У ВР зареєстрували вже 10 проектів постанов щодо скасування рішення про відкриття ринку землі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Верховній Раді України зареєстрували вже десять проектів постанов, якими передбачається скасування рішення ВРУ щодо прийняття в цілому законопроекту № 2178-10 про відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ВРУ.
Так, у ВР зарестрували проекти постанов № 2178-10-П, 2178-10-П1, 2178-10-П2, 2178-10-П3, 2178-10-П4, 2178-10-П5, 2178-10-П6, 2178-10-П7, 2178-10-П8, 2178-10-П9 про скасування рішення Верховної Ради України від 31 березня 2020 року про прийняття в цілому як закону України проєкту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.
Відтак, ініціаторами проектів постанов виступили безпартійні народні депутати, а також нардепи, які входять до Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”.
Нагадаємо, Верховна Рада України після 4,5 місяців розгляду проголосувала в цілому за законопроект № 2178-10 щодо відкриття ринку сільськогосподарської землі в Україні.