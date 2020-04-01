В ВР зарегистрировали уже 10 проектов постановлений об отмене решения об открытии рынка земли

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 86674 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100631 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102790 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102023 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110176 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 99338 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104578 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106466 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131420 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130414 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В ВР зарегистрировали уже 10 проектов постановлений об отмене решения об открытии рынка земли

В ВР зарегистрировали уже 10 проектов постановлений об отмене решения об открытии рынка земли

Киев  •  УНН

 • 16009 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрировали уже десять проектов постановлений, которыми предусматривается отмена решения ВРУ о принятии в целом законопроекта № 2178-10 об открытии рынка сельськохозяйственных земель в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

Так, в ВР зареструвалы проекты постановлений № 2178-10-П, 2178-10-П1, 2178-10-П2, 2178-10-П3, 2178-10-П4, 2178-10-П5, 2178-10-В6, 2178-10-В7, 2178-10-П8, 2178-10-В9 об отмене решения Верховной Рады Украины от 31 марта 2020 года о принятии в целом как закона Украины проекту Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Поэтому, инициаторами проектов постановлений выступили беспартийные народные депутаты, а также нардепы, входящие в Всеукраинское объединение “Батькивщина”.

Напомним, Верховная Рада Украины после 4,5 месяцев рассмотрения проголосовала в целом за законопроект № 2178-10 по открытию рынка сельскохозяйственной земли в Украине.

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