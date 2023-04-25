У Бердянську російські загарбники планують мобілізовувати лікарів — ЦНС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. російські загарбники у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області, змушують лікарів, які отримали паспорт росії, стати на військовий облік для подальшої мобілізації. Про це повідомляють у Центрі національного спротиву, передає УНН.
Цитата
"У Бердянську всі лікарі, які отримали паспорт ворога, мають стати на військовий облік для подальшої мобілізації, повідомляє Генштаб. Заходи проводять з метою поповнення некомплекту військових лікарів. У випадку відмови – погрожують лікарям втратою робочих місць", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Раніше у Центрі національного спротиву повідомляли, що росіяни почали тиснути на мігрантів з країн Центральної Азії та вимагати від них участі у війні проти України.