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ЦНС: російські окупанти планують мобілізовувати мігрантів з Центральної Азії 

ЦНС: російські окупанти планують мобілізовувати мігрантів з Центральної Азії 

Київ • УНН

 • 376801 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. російські загарбники почали тиснути на мігрантів з країн Центральної Азії та вимагати від них участі у війні проти України, про це повідомляють у Центрі національного спротиву, передає УНН.

Цитата

"В кремлі придумали метод, як поповнити лави зс рф та знизити рівень напруги в суспільстві.

В росії почали тиснути на мігрантів з країн Центральної Азії та вимагати від них участі у війні проти України. Росіяни йдуть двома шляхами", - зазначили у Центрі спротиву.

Деталі

У ЦНС говорять, що першим методом є військкомати й це стосується мігрантів, які нещодавно стали власниками російського паспорта.

"Практично відразу після отримання паспорта вони отримують повістку і вже під час спілкування з комісаром отримують погрози, що їх позбавлять громадянства, якщо ті не уникатимуть мобілізації", - зазначають у Центрі спротиву.

Другий спосіб стосується тих, хто ще не отримав паспорт.

" Їм обіцяють отримання громадянство в найкоротші терміни, якщо ті підуть до лав зс рф. Водночас якщо ті відмовляють – погроза депортації", - повідомили у ЦНС.

"Одна з причин такого рішення – це невдоволення сімей російських військовослужбовців щодо затримок виплат за загиблих. Мобілізація мігрантів покликана заспокоїти етнічних росіян щодо нових хвиль мобілізації", - додали у Центрі супротиву.

Нагадаємо

Окупанти розробляють та впроваджують нову стратегію терору на тимчасово окупованих територіях.

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