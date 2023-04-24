ЦНС: російські окупанти планують мобілізовувати мігрантів з Центральної Азії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. російські загарбники почали тиснути на мігрантів з країн Центральної Азії та вимагати від них участі у війні проти України, про це повідомляють у Центрі національного спротиву, передає УНН.
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"В кремлі придумали метод, як поповнити лави зс рф та знизити рівень напруги в суспільстві.
В росії почали тиснути на мігрантів з країн Центральної Азії та вимагати від них участі у війні проти України. Росіяни йдуть двома шляхами", - зазначили у Центрі спротиву.
Деталі
У ЦНС говорять, що першим методом є військкомати й це стосується мігрантів, які нещодавно стали власниками російського паспорта.
"Практично відразу після отримання паспорта вони отримують повістку і вже під час спілкування з комісаром отримують погрози, що їх позбавлять громадянства, якщо ті не уникатимуть мобілізації", - зазначають у Центрі спротиву.
Другий спосіб стосується тих, хто ще не отримав паспорт.
" Їм обіцяють отримання громадянство в найкоротші терміни, якщо ті підуть до лав зс рф. Водночас якщо ті відмовляють – погроза депортації", - повідомили у ЦНС.
"Одна з причин такого рішення – це невдоволення сімей російських військовослужбовців щодо затримок виплат за загиблих. Мобілізація мігрантів покликана заспокоїти етнічних росіян щодо нових хвиль мобілізації", - додали у Центрі супротиву.
Нагадаємо
Окупанти розробляють та впроваджують нову стратегію терору на тимчасово окупованих територіях.