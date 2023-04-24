ЦНС: российские оккупанты планируют мобилизовать мигрантов из Центральной Азии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. российские захватчики начали давить на мигрантов из стран Центральной Азии и требовать от них участия в войне против Украины, об этом сообщают в Центре национального сопротивления, передает УНН.
Цитата
"В кремле придумали метод, как пополнить ряды вс рф и снизить уровень напряжения в обществе.
В россии начали давить на мигрантов из стран Центральной Азии и требовать от них участия в войне против Украины. Россияне идут двумя путями", - отметили в Центре сопротивления.
Детали
В ЦНС говорят, что первым методом является военкоматы и это касается мигрантов, которые недавно стали обладателями российского паспорта.
"Практически сразу после получения паспорта они получают повестку и уже во время общения с комиссаром получают угрозы, что их лишат гражданства, если те не будут избегать мобилизации", - отмечают в Центре сопротивления.
Второй способ касается тех, кто еще не получил паспорт.
"Им обещают получение гражданства в кратчайшие сроки, если те пойдут в ряды вс рф. В то же время если те отказывают – угроза депортации", - сообщили в ЦНС.
"Одна из причин такого решения – это недовольство семей российских военнослужащих по поводу задержек выплат за погибших. Мобилизация мигрантов призвана успокоить этнических русских относительно новых волн мобилизации", - добавили в Центре сопротивления.
Напомним
Оккупанты разрабатывают и внедряют новую стратегию террора на временно оккупированных территориях.