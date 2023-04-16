ЦНС: росіяни впроваджують нову стратегію терору на ТОТ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Окупанти розробляють та впроваджують нову стратегію терору на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, пише УНН.
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"Окупаційна адміністрація має намір посилити відповідальність за поширення інформації проукраїнського характеру та виявлення осередків руху опору.
Таким чином, результати засідання антитерористичного комітету рф вказують на збереження окупаційної політики рф, спрямованої на викорінення української ідентичності та нав’язування українській молоді ідеологію "русского мира", - повідомляють у ЦНС.
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Як зазначається, в москві, під головуванням директора фсб рф олександра бортнікова у режимі відео конференції відбулось засідання національного антитерористичного комітету рф. У даному заході взяли участь міністри всіх рівнів силового блоку та начальник генерального штабу валерій герасімов.
"Офіційна мета засідання – удосконалення профілактики тероризму у сфері освіти та молодіжного середовища. Нібито ворог має намір приділити особливу увагу питанням протидії так званій "ідеології тероризму і неонацизму" серед молоді на тимчасово окупованих територіях.
Та, фактично, російські силовики намагаються знайти нові шляхи тиску на підпілля на ТОТ", - написали у ЦНС.
Крім цього, у ЦНС підкреслили, що окупанти бояться спротиву українських партизанів, тому все частіше починають виставляти дані теми у свій порядок денний, особливо під час засідань силових структур.
Також, Центр національного спротиву нагадав, що мешканці ТОТ можуть інформувати українські сили оборони про пересування та розміщення ворога за допомогою телеграм-боту спротиву, телеграм-боту СБУ, або ж спеціальній формі на сайті ЦНС.
Нагадаємо
Окупанти відстежуватимуть "прогули" працівників задля посилення контролю населення на ТОТ.