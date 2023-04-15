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ЦНС: окупанти відстежуватимуть "прогули" працівників задля посилення контролю населення на ТОТ

ЦНС: окупанти відстежуватимуть "прогули" працівників задля посилення контролю населення на ТОТ

Київ • УНН

 • 667676 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Окупанти на тимчасово окупованих територіях планують відстежувати "прогули" працівників підприємств задля збільшення контролю населення. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, пише УНН.

Цитата

Для збільшення контролю за населенням ТОТ, окупаційні адміністрації планують змусити всіх зареєстрованих юридичних осіб звітувати щодо відвідуваності працівниками робочих місць", - зазначають у ЦНС.

Деталі

Як йдеться у повідомленні, такі дані роботодавці мають надавати кожного місяця за кожен день.

Також вони мають повідомляти наявність російського паспорта у працівників й кількість “прогулів” без поважних причин.

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