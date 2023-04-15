ЦНС: оккупанты будут отслеживать "прогулы" работников для усиления контроля населения на ВОТ

Цитата

Для увеличения контроля за населением ВОТ, оккупационные администрации планируют заставить всех зарегистрированных юридических лиц отчитываться о посещаемости работниками рабочих мест", - отмечают в ЦНС.

Детали

Как говорится в сообщении, такие данные работодатели должны предоставлять каждый месяц за каждый день.

Также они должны сообщать наличие российского паспорта у работников и количество “прогулов” без уважительных причин.

Напомним

Враг на Херсонщине захватывает бизнес, владельцы которого отказываются сотрудничать с рф.