ЦНС: оккупанты будут отслеживать "прогулы" работников для усиления контроля населения на ВОТ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Оккупанты на временно оккупированных территориях планируют отслеживать "прогулы" работников предприятий для увеличения контроля населения. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.
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Для увеличения контроля за населением ВОТ, оккупационные администрации планируют заставить всех зарегистрированных юридических лиц отчитываться о посещаемости работниками рабочих мест", - отмечают в ЦНС.
Детали
Как говорится в сообщении, такие данные работодатели должны предоставлять каждый месяц за каждый день.
Также они должны сообщать наличие российского паспорта у работников и количество “прогулов” без уважительных причин.
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