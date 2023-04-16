ЦНС: россияне внедряют новую стратегию террора на ВОТ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Оккупанты разрабатывают и внедряют новую стратегию террора на временно оккупированных территориях. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.
Цитата
"Оккупационная администрация намерена усилить ответственность за распространение информации проукраинского характера и выявление очагов движения сопротивления.
Таким образом, результаты заседания антитеррористического комитета рф указывают на сохранение оккупационной политики рф, направленной на искоренение украинской идентичности и навязывание украинской молодежи идеологию "русского мира", - сообщают в ЦНС.
Детали
Как отмечается, в москве, под председательством директора ФСБ рф александра бортникова в режиме видеоконференции состоялось заседание национального антитеррористического комитета рф. В данном мероприятии приняли участие министры всех уровней силового блока и начальник генерального штаба валерий герасимов.
"Официальная цель заседания – усовершенствование профилактики терроризма в сфере образования и молодежной среды. Якобы враг намерен уделить особое внимание вопросам противодействия так называемой "идеологии терроризма и неонацизма" среди молодежи на временно оккупированных территориях.
И, фактически, российские силовики пытаются найти новые пути давления на подполье на ВОТ", - написали в ЦНС.
Кроме этого, в ЦНС подчеркнули, что оккупанты боятся сопротивления украинских партизан, поэтому все чаще начинают выставлять данные темы в свою повестку дня, особенно во время заседаний силовых структур.
Также, Центр национального сопротивления напомнил, что жители ВОТ могут информировать украинские силы обороны о передвижении и размещении врага с помощью телеграмм-бота сопротивления, телеграмм-бота СБУ, или же специальной форме на сайте ЦНС.
Напомним
Оккупанты будут отслеживать "прогулы" работников для усиления контроля населения на ВОТ.