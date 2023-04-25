В Бердянске российские захватчики планируют мобилизовать врачей - ЦНС

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"В Бердянске все врачи, которые получили паспорт врага, должны стать на воинский учет для дальнейшей мобилизации, сообщает Генштаб. Мероприятия проводят с целью пополнения некомплекта военных врачей. В случае отказа – угрожают врачам потерей рабочих мест", - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее в Центре национального сопротивления сообщали, что россияне начали давить на мигрантов из стран Центральной Азии и требовать от них участия в войне против Украины.