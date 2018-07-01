У Батумі "застрягли" українські туристи
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Через затримку рейсів однієї з авіакомпаній у грузинському місті Батумі, група українських туристів не може повернутись до дому. Про УНН повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.
За його словами український консул вживає всіх заходів з врегулювання ситуації.
Він додав, що гендиректор авіакомпанії повідомив, що виліт літака, який має вивезти дітей з Батумі планується на сьогодні.
"Гендиректор авіакомпанії щойно повідомив, що виліт літака, який мав би перевезти групу дітей з Батумі, планується на вечірній час 1 липня", - повідомив Кирилич.
Як повідомляв УНН, у понеділок, 2 липня, туристична компанія поверне із Тунісу в Україну всіх туристів, які там вимушено перебувають уже кілька днів.