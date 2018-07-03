У Баку і декількох великих містах Азербайджану перервали подачу електрики
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Подача електроенергії припинилася в столиці Азербайджану. Як повідомляє місцевий портал Oxu.az з місця подій, приблизно в 00:20 вівторка за місцевим часом (23:20 понеділка за Києвом) у всьому місті вимкнулося світло, офіційних пояснень поки отримати не вдається, інформує УНН.
За даними бакинського інформаційного агентства Report, НП пов’язана з аварією на Мінгечаурської електростанції “Азербайджан”, що живить більшу частину країни. Агентство повідомляє, що припинено постачання електроенергією також таких великих міст, як Гянджа, Сумгаїт і ряду районів на північному заході країни.
Глава компанії Azerenerji Етібар Пірвердіев підтвердив інтернет-порталу haqqin.az, що причиною відключення стала аварія на Мінгечаурській ДРЕС.
“На Мінгечаурській ДРЕС сталася аварія. Вийшла з ладу частину системного обладнання. Все це через аномальну спеку. Уже ведуться відновлювальні роботи”, — сказав Пірвердіев.
“У деякі райони подача електроенергії відновлена”, — підкреслив глава Azerenerji, зазначивши також, що в найближчі години електропостачання буде відновлено по всій країні, в тому числі в Баку. У свою чергу інформаційне агентство APA повідомляє, що на першому і шостому енергоблоках Мінгечаурської ДРЕС виникла пожежа. За даними агентства, зараз на місце події залучено частини протипожежної охорони Мінгечаура і прилеглих районів.
Як повідомляв УНН, нещодавно правий берег Запоріжжя залишився без електроенергії.