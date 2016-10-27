У А.Ярмоленка травма, можливо він вибув на довготривалий термін - С.Ребров
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Головний тренер "Динамо" Київ Сергій Ребров, на післяматчевій прес-конференції після перемоги в 1/8 фіналку Кубку України над луганською "Зорею", пояснив відсутність Андрія Ярмоленка в заявці на матч, передає УНН з посиланням на прес-службу киян.
"У нього (А.Ярмоленка - ред.) травма. Можливо, така, яка вивела його з ладу на тривалий термін. Що буде далі, подивимося. Та кількість матчів, яку ми проводимо... У нас у чемпіонаті лише 12 команд, а ми весь місяць граємо фактично через два дні на третій. Напевно, це непросто, плюс гравці задіяні у збірних. Травми трапляються, тому що хлопці намагаються віддати всі сили на полі. Це непросто, накопичується втома й, на жаль, призводить до травм", - заявив С.Ребров.
Нагадаємо, в 1/8 фіналу Кубку України "Динамо" обіграло Зорю" із рахунком 5:2.